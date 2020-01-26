Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна колись, мабуть, взяла участь у відвертому фотосеті і тепер її фани не можуть зупинитися в обговоренні одного з пікантних знімків із серії

Співачка позувала, швидше за все, без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому чорно-білому фото зірка сцени і нині сольна артистка Molly красується лежачи на підлозі. Кадр схожий на сцену з фільму - виконавиця ніби впала і намагається до чогось або когось дотягнутися.

Більш того, предметом активного обговорення в мережі став зовнішній вигляд співачки - вона була без білизни, у будь-якому випадку - без верхньої її частини і таким чином частково, але все ж засвітила свої пишні груди зблизька.

Шанувальники з обожнюванням відгукуються про Серябкіну:

"Бомба"

"Шикарна дівчинка"

"вогонь, вогонь, вогонь!"

Нагадаємо, раніше артистка позувала в об'ємних штанях і при мінімумі одягу у верхній частині наряду.

Так на нових опублікованих фото зірка красується в спортивних штанях з караманами і топі на тоненьких брительках. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи руку на талії. Також російська знаменитість ефектно нахилялася вперед - поза дуже сподобалася шанувальникам в мережі.

Стильні сонцезахисні окуляри доповнили образ, а "вишенькою на торті" - стали практично вивалюючі з топа пишні груди артистки. Крім того, шанувальники зазначили, що під топом білизни не було:

"Просто вау"

"Красуня"

"Вогонь, левиця"

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.