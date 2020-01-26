Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна колись, мабуть, взяла участь у відвертому фотосеті і тепер її фани не можуть зупинитися в обговоренні одного з пікантних знімків із серії
Співачка позувала, швидше за все, без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.
Так на новому опублікованому чорно-білому фото зірка сцени і нині сольна артистка Molly красується лежачи на підлозі. Кадр схожий на сцену з фільму - виконавиця ніби впала і намагається до чогось або когось дотягнутися.
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Більш того, предметом активного обговорення в мережі став зовнішній вигляд співачки - вона була без білизни, у будь-якому випадку - без верхньої її частини і таким чином частково, але все ж засвітила свої пишні груди зблизька.
Шанувальники з обожнюванням відгукуються про Серябкіну:
"Бомба"
"Шикарна дівчинка"
"вогонь, вогонь, вогонь!"
Нагадаємо, раніше артистка позувала в об'ємних штанях і при мінімумі одягу у верхній частині наряду.
Так на нових опублікованих фото зірка красується в спортивних штанях з караманами і топі на тоненьких брительках. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи руку на талії. Також російська знаменитість ефектно нахилялася вперед - поза дуже сподобалася шанувальникам в мережі.
Стильні сонцезахисні окуляри доповнили образ, а "вишенькою на торті" - стали практично вивалюючі з топа пишні груди артистки. Крім того, шанувальники зазначили, що під топом білизни не було:
"Просто вау"
"Красуня"
"Вогонь, левиця"
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.
Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.