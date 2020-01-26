Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина некогда, видимо, поучаствовала в откровенном фотосэте и теперь ее фаны не могут остановиться в обсуждении одного из пикантных снимков из серии

Певица позировала, скорее всего, без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном черно-белом фото звезда сцены и ныне сольная артистка Molly красуется лежа на полу. Кадр походит на сцену из фильма - исполнительница будто упала и пытается до чего-то или кого-то дотянуться.

Более того, предметом активного обсуждения в сети стал внешний вид певицы - она была без белья, во всяком случае - без верхней его части и таким образом частично, но все же засветила свою пышную грудь вблизи.

Поклонники с обожанием отзываются о Серябкиной:

"Бомба"

"Шикарная девочка"

"огонь, огонь, огонь!"

Напомнимм, ранее атистка позировала в объемных штанах и при минимуме одежды в верхе наряда.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется в спортивных штанах с караманами и топе на тоненьких брительках. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа руку на талии. Также российская знаменитость эффектно наклонялась вперед - поза очень понравилась поклонникам в сети.

Стильные солнцезащитные очки дополнили образ, а "вишенкой на торте" - стала практически вываливающаяся из топа пышная грудь артистки. Кроме того, поклонники отметили, что под топом белья не было:

"Просто вау"

"Красотка"

"Огонь, львица"

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.