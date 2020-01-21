Американская светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в трусиках и топе

Звезда опубликовала снимки, на которіх позирует на лестнице, пишет Politeka.net. Ким похвасталась фигурой в маленьких трусиках, натянув их выше бедер. Также звезда сидела на ступеньках в соблазнительном топе, который подчеркивает ее роскошную грудь.

Красивая кожа и длинная косичка хорошо смотрятся на фотографии. Также завершили образ Кардашьян темные очки в стиле 1990-х годов.

На одном из фото Ким втянула живот и смотрит вдаль, где виднеется море или океан, а также крыши домов и пальмы.

Образ Ким Кардашьян идеальный для отдыха.

Пост за 15 минут собрал более 500 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали множество комплиментов звезде, и признались в любви: "Ого, какая дерзость".

Стоит отметить, сейчас на страницу Кардашьян подписаны 157 миллионов человек.

Напомним, Ким Кардашьян надела боди с высоким горлом и вырезами на бедрах, которое дополнили босоножки со шнуровкой.

Главной составляющей обворожительного лука является яркий макияж с использованием уже упомянутых теней, а также длинные белые волосы, распущенные по плечам мягкими волнами.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала, стоя у камня, а также на шезлонге. Ее волосы собраны в косу, на ушах – массивные серьги в виде крестов. Образ многодетная мать дополнила солнцезащитными очками.

Платье выгодно подчеркнуло фигуру звезды. Заметно, что она обошлась без бюстгальтера. Цвет наряда подчеркивает смуглую и идеально гладкую кожу красавицы.

Напомним также, что Кардашьян сидела прямо на мокром песке возле самой воды. По пейзаже можно догадаться, что знаменитость посетила калифорнийский пляж в Лос-Анджелесе.

Так, знаменитость измазала свою главную гордость в песке, и села на ноги, смотря в объектив. Ее дорогой образ дополнили солнцезащитные очки коричневого цвета, длинная коса от затылка до попы, массивные золотые серьги-кольца. Больше на знаменитости ничего не было.

В комментариях к посту Кардашьян, поклонники звезды написали много комплиментов.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.