Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол знялася в ефектній фотосесії

Топ-модель вразила яскравим професійним кадром. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної манекенниці.

Так на новому опублікованому фото світова знаменитість постала перед шанувальниками у студії, але не це головне: артистка позувала у яскравому бікіні і масивних чоботях.

Волосся зоряної красуні підібрали у високий хвіст, Кендіс впевнено дивилася в камеру, стоячи в півоберта. Ніжний макіяж, "помітний наряд", професіоналізм білявої красуні-манекенниці - фото вийшло просто приголомшливим.

Кендіс - одна з найбільш, як відомо, високооплачуваних моделей світу, південноафриканська красуня полонила серця мільйонів фанів по всьому світу - її часто називають "жива Барбі" за зовнішню схожіть з популярною лялькою. У підтвердження всього цього - коментатори-підписники зірки написали масу компліментів артистці:

"...до чого ж хороша"

"Принадна"

"Вогонь"

"Краща, супер"

Раніше зоряна манекенниця вразила стильним професійним кадром.

Так на нових опублікованих кадрах світова знаменитість постала перед шанувальниками у студійній напівтемряві - тіні так ефектно лягали на обличчя і тіло артитки, що шанувальники в лічені години після публікації буквально обсипали Кендіс тисячами схвальних коментарів.

Кендіс позувала в темному купальнику або варіації корсетної білизни, зірка дивилася прямо в об'єктив камери, при цьому частково засвітивши свої груди. Її волосся було зачесане назад, на обличчі був присутній вечірній макіяж.

Трохи раніше в рамках тієї й ж зйомки для всесвітньо відомого глянцю, вона показала й інший знімок, де сидячи на стільці в коротенькій сукні ефектно розставила ноги.

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