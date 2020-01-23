Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала свої жіночі принади без білизни
Співачка позувала у тісному і яскравому топі, але нижню білизну, як, напевне, вважала раніше Ольга - під наряд надягати не обов'язково. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.
Так на новому опублікованому фото зірка красується в куртці і її портретний знімок примітний не тільки виразним призовним поглядом артистки прямо в об'єктив камери, але і тим, що вона показала свої груди зблизька.
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Ольга так "по-особливому", як зазначили її фани дивиться в камеру, що чоловіки від такого погляду просто "губляться". Крім іншого, шанувальники артистки також відзначили, що при мінімумі макіяжу обличчя Серябкіної завжди залишається дуже привідписників сторінки нахвалювали фігуру артистки і її пишні груди зокрема:
"яка ж хороша"
"Солодка"
"...Тітка така, самий сік"
Нагадаємо, раніше артистка позувала в об'ємних штанях і при мінімумі одягу у верхній частині наряду.
Так на нових опублікованих фото зірка красується в спортивних штанях з караманами і топі на тоненьких брительках. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи руку на талії. Також російська знаменитість ефектно нахилялася вперед - поза дуже сподобалася шанувальникам в мережі.
Стильні сонцезахисні окуляри доповнили образ, а "вишенькою на торті" - стали практично вивалюючі з топа пишні груди артистки. Крім того, шанувальники зазначили, що під топом білизни не було:
"Просто вау"
"Красуня"
"Вогонь, левиця"
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
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Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.