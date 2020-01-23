Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина показала свои женские прелести без белья
Певица позировала в тесном и ярком топе, но нижнее белье, как вероятно, посчитала ранее Ольга - под наряд надевать не обязательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.
Так на новом опубликованном фото звезда красуется в куртке и ее портретный снимок примечателен не только выразительным призывным взглядом артистки прямо в объектив камеры, но и тем, что она показала свою грудь близи.
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Ольга так "по-особенному", как отметили ее фаны смотрит в камеру, что мужчины от такого взгляда просто "теряются". Помимо прочего, поклонники артистки также отметили, что при минимуме макияжа лицо Серябкиной всегда остается очень притягательным. Стоит ли говорить о том, что большинство подписчиков страницы нахваливали фигуру артистки и ее пышную грудь в частности:
"как же хороша"
"Сладкая"
"...Тетя такая, самый сок"
Напомнимм, ранее атистка позировала в объемных штанах и при минимуме одежды в верхе наряда.
Так на новых опубликованных фото звезда красуется в спортивных штанах с караманами и топе на тоненьких брительках. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа руку на талии. Также российская знаменитость эффектно наклонялась вперед - поза очень понравилась поклонникам в сети.
Стильные солнцезащитные очки дополнили образ, а "вишенкой на торте" - стала практически вываливающаяся из топа пышная грудь артистки. Кроме того, поклонники отметили, что под топом белья не было:
"Просто вау"
"Красотка"
"Огонь, львица"
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.