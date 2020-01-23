Українська модель Олена Омович, яка прославилася завдяки пластичним операціям і отримала назву «української Кардашьян», здивувала незвичайним виглядом в балаклаві і прозорому купальнику

Так, інста-модель вразила знімками з неформальної фотосесії в прозорому купальнику, де груди прикривають чорні хрести. Для фотосесії вона також одягла чорну балаклаву, яка приховала її обличчя і волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Образ з купальником доповнюють високі чоботи вище колін з чорної замші. Інста-модель позує розставивши ноги і руки і відкривши рот.

У коментарях користувачі мережі розкритикували зовнішній вигляд Омович, а також її фігуру, яку дівчина не прикрила одягом.

«Я не змогла б в такому купальнику вийти кудись. Чи це я відстала і така сором'язлива?», «просто сіточка та етики хрести. Мені більше здається для спальні. Але може це я не готова до таких одкровень для всіх. Просто стрінги і шторки мені чомусь здаються не такими зухвалими», «Я б нагодував цю крихітку! Не можна ж так недоїдати в 21 столітті!», «Ідеальна жінка», «Просто красуня», «Вогник», «Мій чоловік сказав мені схуднути щоб бути як ви .я образилася 😔 я важу 47 кг треба скинути до 42 кг», «Прикольно», «Купальник просто вогонь 🔥 красива дівчина, як троянда квітуча троянда розпускає», «Це жива людина? Або скелет? Хтось жартує. Людей таких не буває», – пишуть в мережі.

Модель не стрималася і відповіла хейтерам: «У сенсі? Він закритий повністю 😬 Є набагато пошлее бікіні зі стрингами».

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