Украинская модель Алена Омович, которая прославилась благодаря пластическим операциям и получила имя «украинской Кардашьян», удивила необычным образом в балаклаве и прозрачном купальнике

Так, инста-модель поразила снимками с неформальной фотосессии в прозрачном купальнике, где грудь прикрывают черные кресты. Для фотосессии она также надела черную балаклаву, которая скрыла ее лицо и волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Образ с купальником дополняют высокие сапоги выше колен из черной замши. Инста-модель позирует расставив ноги и руки и открыв рот.

В комментариях пользователи сети раскритиковали внешний вид Омович, а также ее фигуру, которую девушка не прикрыла одеждой.

«Я не смогла бы в таком купальнике выйти куда-то. Или это я отстала и такая стеснительная?», «просто сеточка и этики кресты. Мне больше кажется для спальни. Но может это я не готова к таким откровениям для всех. Просто стринги и шторки мне почему-то кажутся не такими вызывающими», «Я бы покормил эту малышку! Нельзя же так недоедать в 21 веке!», «Идеальная женщина», «Просто красотка», «Огонек», «Мой муж сказал мне похудеть чтоб быть как вы .я обиделась 😔 я вешу 47 кг надо сбросить до 42 кг», «Прикольно», «Купальник просто огонь 🔥 красивая девушка как роза цветущая роза распускает», «Это живой человек? Или скелет? Кто-то шутит. Людей таких не бывает», – пишут в сети.

Модель не сдержалась и ответила хейтерам: «В смысле? Он закрытый полностью 😬 Есть намного пошлее бикини со стрингами».

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