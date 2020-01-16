Американская светская львица Ким Кардашьян поразила красотой на пляжных фото

39-летняя звезда реалити-шоу, которая любит восхищать поклонников своими формами на откровенных фото, опубликовала снимки в одном купальнике кирпичного цвета. Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на личную страничку в соцсети американской инста-дивы.

Кардашьян сидит прямо на мокром песке возле самой воды. По пейзаже можно догадаться, что знаменитость посетила калифорнийский пляж в Лос-Анджелесе. Так, Ким Кардашьян измазала свою главную гордость в песок, и села на ноги, смотря в объектив. Ее дорогой образ дополнили солнцезащитные очки коричневого цвета, длинная коса от затылка до попы, массивные золотые серьги-кольца. Больше на знаменитости ничего не было.

Так, Ким Кардашьян похвасталась фигурой на пляже в разных позах: сидя на коленках, лежа, облокотившись локтями на песок и согнув одну ногу в колене, а также прогнувшись в спине. Эти позы можно использовать для любой фотосессии, чтобы она была удачной и показала фигуру в самых выгодных ракурсах.

В комментариях к посту Кардашьян, поклонники звезды написали много комплиментов по поводу ее внешности:

«Канье не разрешил это постить, скорей всего», «Королева», «Божественна», «Такая красивая», «И ни один пляж еще никогда не выглядел так хорошо», «Ты выглядишь так по-армянски здесь», «Идеально», «Хорошо выглядишь, детка! Нравятся серьги на тебе», «Кимберли», «Солнце не единственное горячее на фото», – пишут в сети.

Напомним, что Ким Кардашьян показала, как выглядит в обтягивающем черном костюме и с ярким макияжем. Она дополнила свой прикид стильным трикотажным чокером на шее. Но больше всего бросается в глаза яркий макияж. Ведь Кардашьян нанесла на губы нехарактерный для нее сливовый цвет.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.