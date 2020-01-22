Красуня на всю вже позує на фотосесіях для реклами одягу

Українська модель Олена Омович, яка більше відома як українська Кардашья, показала фото після процедури по зменшенню губ

Так, інста-модель вразила знімками нової себе. Для фотосесії в прозорій сукні вона приміряла перуку зі світлими коричневим волоссям з чубком. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Олена Омович засвітила не тільки поблизу свої нові губи, а й принади в прозорій довгій сукні. Сукня зроблено з блискучою сітки, і Омович довелося прикривати груди без нижньої білизни рукою, щоб не засвітити зайвого на фото.

Так, зірка відкрила рот, щоб продемонструвати хірургічно ідеальну форму верхньої губи, яку вона вчора, 21 січня, виправила у косметолога.

Більш того, вона зробила операцію з коригування шкіри навколо очей, щоб підняти віко і поміняти круглу форму очей на мигдалеподібну.

Тепер інста-модель стане ще популярнішим, завдяки своїм незліченним змін у зовнішності за допомогою пластики.

Нагадаємо, що раніше вона показувала знімки з процедури по розсмоктуванню ін'єкцій в губах лежачи у косметолога. Омович показала, як їй зменшували верхню губу в сториз без знеболюючих, щоб вона не сильно распухала.

Також українська Кардашьян налякала подробицями даної процедури. За її словами, після введення гилуронидазы відчуття, ніби бджола вкусила в губу.

Нагадаємо, що Омович показала фото, де позує в одному мереживній білизні і приспущених штанях, елегантно його натягаючи. При цьому на вухах дівчини помітні навушники, а в пупку – пірсинг.

Уточнимо, що шанувальники Омович були позбавлені можливості що-небудь сказати про ідеальному тілі кумира – знімки зірка викинула в Сторіс.

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