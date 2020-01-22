Популярна модель і актриса Емілі Ратаковски опублікувала спокусливий кадр в одній білизні з мотузочок у себе в Instagram

Зірка з'явилася в нижній чорній мереживній білизні спиною до іншої моделі, трусики з одних мотузочок нічого не приховали, пише Politeka.net.

«Дуже скоро з'являться нові мереживні», – наголосила вона, маючи на увазі нові моделі для свого бренду білизни.

Так, на фото вона позує в білизні свого бренду одягу з іншою моделлю в фотостудії, де вони фотографували нову колекцію, яка скоро вийде в продаж.

На фото Емілі Ратаковски позує попою до камери, злегка нагнувши голову в бік об'єктива. Половина її лиця знаходиться в тіні від її волосся. Так, вона і дівчина поруч відкрили губи прикрили очі для більшої привабливості кадрів. Карамельна помада на губах супермоделі підходить до її тону шкіри. Коментувати одяг Ратаковски не доводиться, тому що її білизна настільки крихітна, що не прикриває її худі принади.

Зазначимо, що цікавою рисою фото для реклами майбутньої колекції є натуральною. Так, дівчина-модель поруч з Емілі показала великим планом розтяжки на стегнах, ніж підкорила багатьох жінок з такими ж недоліками. Також тіло Емілі Ратаковски на її фоні виглядає більш досконалим.

В коментарях багато шанувальників моделі почали писати компліменти її тіла і краси.

«Гарна картинка ❤️ добрий день ⚘», «Ох», «Такі гарні дівчата», «Красиво і потужно😜», «Любимка моя!❤️❤️лю..!❤️❤️», «Омг», «Неймовірна», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше знаменитість позувала на пляжі в леопардовому бікіні. Ліфчик слегда зісковзнув з однієї груді моделі. Ратаковски піднесла до обличчя руку і подивилася в камеру. При цьому її волосся розвіяв вітер. Ніжна шкіра, ідеальний загар - все це фото розкішно.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.