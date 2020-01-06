Известная модель Эмили Ратаковски показала несколько пикантных снимков, на которых предстала в откровенном купальнике, не скрывающем идеальных форм красотки

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула "самая желанная женщина планеты-2014".

Она счастливая жена и владелица собственного модельного бренда Inamorata, который создает очаровательную одежду для женщин: повседневные платья, костюмы, домашнюю одежду и украшения. Главной фишкой бренда является откровенное белье и купальники, которые едва прикрывают самые сокровенные части тела.

На днях на официальной странице бренда Inamorata появилось несколько снимков на которых Эмили Ратаковски рекламирует купальник телесного цвета.

Купальник собственного бренда Эмили сидит на красотке безупречно, оттеняя цвет загара красотки. Купальник отлично подчеркнул тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Ратаковски. Впрочем, на совершенном теле звезды любой фасон смотрелся бы выигрышно.

Пользователи сети пришли в полный восторг от откровенных кадров, оставив для красотки множество комментариев:

"Ты идеальная, хотелось бы мне такое же тело, как у тебя", "Невероятное сияние и красота", "Обязательно куплю себе такой купальник", "Ты имеешь лучший персик во всем мире".

Также ранее сообщалось, что Ратаковски публиковала в своем микроблоге откровенный кадр с пляжа. В нем она позирует в одном тоненьком бикини. Кроме того, на фото ей всего 14 лет. Архивным снимком она решила доказать, что ее грудь натуральная, и она не прибегала к услугам пластического хирурга.

На фото, кроме ее припухлых щек, можно увидеть и пухлые губы – мечту многих девочек и женщин постарше.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.