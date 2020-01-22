24-річна британська модель Демі Роуз без тіні збентеження хвалиться своїм розкішним тілом, викликаючи бурю емоцій у численних шанувальників

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася в своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому постала в яскравому образі. Судячи з геометки, Демі перебуває на відпочинку в Мексиці. Вона позує в номері готелю практично повністю оголеною, при чому Демі, швидше за все, тільки що купалася, так як її волосся вологе і на тілі видніються краплі води.

На моделі плавки від купальника, які виглядають як мотузочки. Дівчина повернулася до об'єктиву спиною і дивиться через плече. Двома руками вона прикрила неосяжні груди, як би обійнявши себе. Неможливо не помітити розкішних форм смаглявої красуні, від яких голова йде обертом.

За лічені години майже півмільйона людей оцінили фото Роуз, поставивши "сердечко".

"Невинні очі мають кращий погляд на світ ✨", - підписала знімок Демі.

Шанувальники високо оцінили образ карсуні й кинулися писати в коментарях компліменти.

"Ти повинна мати тоді кращий погляд на світ"

"Омг тіло, за яке можна померти 😩🥺💜"

"Ніхто не дивиться на твої очі, 😉 🔥"

"Ідеальна мотивація для тренувань, спасибі, крихітко"

"хто сказав, що ти невинна? 😂🤣😈"

Раніше ми повідомляли, Демі поділилася не менш гарячим знімком в Instagram. Вона без утайки показала всі свої принади в світло-рожевому бікіні на тлі блакитної затоки. Красуня ніби зніяковіло опустила погляд вниз, але ми-то знаємо, що Роуз любить епатувати публіку соковитими формами, частенько їх оголюючи.

Крім того, ми розповідали, як Демі захопила мережу, показавши себе у чорній мереживній білизні. Гаряча модель позувала прямо на підлозі, розставивши ноги в червоних високих чобітках. Зухвалість цього фото зашкалює. Демі вабить прихильників пружним і соковитим тілом.

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