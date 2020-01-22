24-летняя британская модель Деми Роуз без тени смущения хвастается своим роскошным телом, вызывая бурю эмоций у многочисленных поклонников

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором предстала в вызывающем образе. Судя по геометке, Деми находится на отдыхе в Мексике. Она позирует в номере отеля практически обнаженной, при чем Деми, скорее всего только что купалась, так как ее волосы влажные и на теле виднеются капли воды.

На модели плавки от купальника, которые выглядят как веревочки. Девушка повернулась к объективу спиной и смотрит через плечо. Двумя руками она прикрыла необъятную грудь, как бы обняв себя. Невозможно не заметить роскошных форм загорелой красотки, от которых голова идет кругом.

За считанные часы почти полмиллиона человек оценили фото Роуз, поставив "сердечко".

"Невинные глаза имеют лучший взгляд на мир ✨", - подписала снимок Деми.

Поклонники, насытившись невероятной красотой девушки, кинулись писать в комментариях комплименты.

"Ты должна иметь тогда лучший взгляд на мир"

"Омг тело, за которое можно умереть 😩🥺💜"

"Никто не смотрит на твои глаза, 😉 🔥"

"Идеальная мотивация для тренировок, спасибо, детка"

"кто сказал, что ты невинна? 😂🤣😈"

Ранее мы сообщали, Деми поделилась не менее горячим снимком в Инстаграм. Она без утайки показала все свои прелести в светло-розовом бикини на фоне лазурного залива. Красавица будто бы смущенно опустила взгляд вниз, но мы-то знаем, что Роуз любит эпатировать публику сочными формами, частенько их обнажая.

Кроме того, мы рассказывали, как Деми восхитила сеть, показав себя в кружевном черном белье. Горячая модель позировала прямо на полу, расставив ноги в красных высоких сапожках. Дерзость этого фото зашкаливает. Деми манит поклонников упругим и сочным телом.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.