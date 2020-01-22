Очільник держави Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня соборності України

Відповідна заява була опублікована на офіційному порталі президента, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, рівно 101 рік тому сталася одна з найбільш знакових подій в історії української державності. Саме на Софійському майдані в Києві був урочисто оголошений Акт Злуки УНР та ЗУНР.

"В усіх куточках України це зустріли піднесено та захоплено: нарешті з’явився шанс для побудови соборної та самостійної країни. Та він, на жаль, був втрачений. Амбіції тогочасних політиків завадили їм досягти справжньої державної єдності. Єдності не у словах, а у справах.

Невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині. Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні", - підкреслив Володимир Зеленський.

Він також назвав українців "взірцем" для пострадянського простору, оскільки наша нація не словом, а ділом виборює право на існування.

"Я – українець. Тому що живу за законом. Завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору: у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції.

Я – українець. Бо я відповідальний громадянин. Я сплачую податки. Не їду на червоне, правильно паркуюся, ніколи не сідаю за кермо напідпитку. Піклуюсь про довкілля. Вчуся критично мислити. Я українець – бо ми найкращі в спорті, науці, в IT.

Я веду здоровий спосіб життя. Вчу іноземні мови. Підтримую рівні можливості для реалізації чоловіків та жінок. Поважаю права представників усіх національних меншин та всіх релігій. Цей список можна доповнювати довго. І це потрібно робити кожному українцю, щоб у сучасному світі бути конкурентоспроможним", - впевнено додав очільник держави.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський заявив, що в українців є мрія стати першими, і вона має бути рушієм і силою, яка зараз конче потрібна державі.

"Дорогі українці! Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам’ятаймо про це! Зі святом вас! З Днем соборності України!", - резюмував президент у своєму зверненні.

Нагадаємо, Зеленський терміново звернувся до українців через трагедію з Боїнгом.

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