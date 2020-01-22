Глава государства Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня соборности Украины

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном портале президента, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, ровно 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности. Именно на Софийской площади в Киеве был торжественно объявлен Акт Объединения УНР и ЗУНР.

"Во всех уголках Украины встретили это возвышенно и восторженно: наконец появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны. И он, увы, был потерян. Амбиции тогдашних политиков помешали им достичь подлинной государственного единства. Единства не в словах, а в делах.

Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии. Прошло более ста лет. Сделали ли мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципа: только вместе мы сильны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также назвал украинцев "образцом" для постсоветского пространства, поскольку наша нация не словом, а делом борется за право на существование.

"Я – украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции.

Я – украинец. Потому что я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь выпившим за руль. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец – потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT.

Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий. Этот список можно дополнять долго. И это нужно делать каждому украинцу, чтобы в современном мире быть конкурентоспособным", - уверенно добавил глава государства.

Подытоживая, Владимир Зеленский заявил, что у украинцев есть мечта стать первыми, и она должна быть движущей силой, которая сейчас крайне нужна государству.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помним об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!", - резюмировал президент в своем обращении.

Напомним, Зеленский срочно обратился к украинцам из-за трагедии с Боингом.

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