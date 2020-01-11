Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі визнання Іраном провини в катастрофі Боїнга 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном

Увечері в суботу, 11 січня, президент України виступив з відеозверненням до громадян за підсумками телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані.

«В ці важкі дні я хочу сказати наступне. Я поверну всі загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їх пам'ять. Всі винні будуть покарані», - заявив президент.

Він розповів, що в ході телефонної розмови Рухані приніс свої вибачення Україні і офіційно визнав, що літак МАУ був збитий Іраном.

Президент також відзвітував про те, що на місце трагедії в Іран були спрямовані посол і консул України в близькосхідній країні, а також пошуково-рятувальна група, що складається з 45 експертів державної авіаційної служби.

За словами президента, на визнання Ірану вплинула як професійна робота українських експертів на місці події, так і підтримка з боку західних партнерів України, які надали важливі дані по справі про катастрофу борту.

«Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще необхідно провести ряд дій. Повертаючись до розмови з президентом Ірану, ми домовилися, що прямо зараз він видасть наказ максимально швидко спільно з українськими експертами завершити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх до повернення в Україну», - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що Іран та Україна домовилися про спільну роботу з розшифровки чорних скриньок літака, а також про обговорення питання компенсацій.

«Ми домовилися, що ніхто не викрутиться», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше 11 січня Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державному телебаченні Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 11. Januar 2020

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