Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала свої груди в тісному топі

Артистка позувала в об'ємних штанях і при мінімумі одягу у верхній частині наряду. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на нових опублікованих фото зірка красується в спортивних штанях з караманами і топі на тоненьких брительках. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи руку на талії. Також російська знаменитість ефектно нахилялася вперед - поза дуже сподобалася шанувальникам в мережі.

Стильні сонцезахисні окуляри доповнили образ, а "вишенькою на торті" - стали практично вивалюючі з топа пишні груди артистки. Крім того, шанувальники зазначили, що під топом білизни не було:

"Просто вау"

"Красуня"

"Вогонь, левиця"

Раніше, зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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