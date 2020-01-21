Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина показала свою грудь в тесном топе

Артистка позировала в объемных штанах и при минимуме одежды в верхе наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется в спортивных штанах с караманами и топе на тоненьких брительках. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа руку на талии. Также российская знаменитость эффектно наклонялась вперед - поза очень понравилась поклонникам в сети.

Стильные солнцезащитные очки дополнили образ, а "вишенкой на торте" - стала практически вываливающаяся из топа пышная грудь артистки. Кроме того, поклонники отметили, что под топом белья не было:

"Просто вау"

"Красотка"

"Огонь, львица"

Ранее, звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.

Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.