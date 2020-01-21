Американська світська левиця Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру в трусиках і топі

Зірка опублікувала знімки, на яких позує на сходах, пише Politeka.net. Кім похвалилася фігурою в маленьких трусиках, натягнувши їх вище стегон. Також зірка сиділа на сходинках в спокусливому топі, який підкреслює її розкішні груди.

Красива шкіра і довга косичка добре виглядають на фотографії. Також завершили образ Кардашьян темні окуляри в стилі 1990-х років.

На одному з фото Кім втягнула живіт і дивиться вдалину, де видніється море або океан, а також дахи будинків і пальми.

Образ Кім Кардашьян ідеальний для відпочинку.

Пост за 15 хвилин зібрав понад 500 тисяч лайків та багато коментарів, і зізналися в любові: "Ого, яка зухвалість".

Користувачі мережі написали безліч компліментів зірці.

Варто відзначити, зараз на сторінку Кардашьян підписані 157 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Кім Кардашьян вбрала боді з високим горлом і вирізами на стегнах, яке доповнили босоніжки зі шнурівкою.

Головною складовою чарівного лука є яскравий макіяж з використанням вже згаданих тіней, а також довге біле волосся, розпущене по плечах м'якими хвилями.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала, стоячи біля каменя, а також на шезлонгу. Її волосся зібране в косу, на вухах – масивні сережки у вигляді хрестів. Образ багатодітна мати доповнила сонцезахисними окулярами.

Сукня вигідно підкреслила фігуру зірки. Помітно, що вона обійшлася без бюстгальтера. Колір вбрання підкреслює смагляву і ідеально гладку шкіру красуні.

Нагадаємо також, що Кардашьян сиділа прямо на мокрому піску біля самісінької води. По пейзажу можна здогадатися, що знаменитість відвідала каліфорнійський пляж в Лос-Анджелесі.

Так, знаменитість вимазала свою головну гордість в піску, і сіла на ноги, дивлячись в об'єктив. Її дорогий образ доповнили сонцезахисні окуляри коричневого кольору, довга коса від потилиці до попи, масивні золоті сережки-кільця. Більше на знаменитості нічого не було.

В коментарях до посту Кардашьян, шанувальники зірки написали багато компліментів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.