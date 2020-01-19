Американская звезда Ким Кардашьян кардинально поменяла свой имидж

Как сообщает Politeka.net, Ким Кардашьян относится к тем звездам, которые часто меняют свой образ, ведь не могут находиться в одном и том же слишком долго. Совсем недавно Ким показала новую прическу - длинное каре шоколадного оттенка, уложенное в легкие волны.

А уже сегодня она показала новые перемены в образе - звезда перекрасилась в блондинку. Правда судя по надписи она сделала это в рамках рекламной кампании собственного бренда KKW Beauty.

Звезда рекламирует новые оттенки теней с металлическим эффектом, поэтому примеряла соответствующий наряд, который соблазнительно подчеркнул ее пышные формы.

Так, звезда соцсетей красуется в боди с высоким горлом и вырезами на бедрах, которое дополнили босоножки со шнуровкой.

Главной составляющей обворожительного лука – яркий макияж с использованием уже упомянутых теней, а также длинные белые волосы, распущенные по плечам мягкими волнами.

Пользователи сети в комментариях выразили полный восторг от увиденного и засыпали девушку всевозможными комплиментами:

"Вам очень идут светлые локоны и такой соблазнительный образ", "Вы прекрасны в любом образе, но с этими светлыми волосами Вы просто красотка", "Королева 😍", "Невероятная красота в одном снимке".

Также ранее сообщалось, что на своей странице светская львица и жена рэпера Канье Уэста опубликовала фотографии, на которых позирует в длинном атласном платье на тонких бретелях с тигровым принтом. Причем морда животного приходится как раз на грудь красотки.

Ким позирует, стоя у камня, а также на шезлонге. Ее волосы собраны в косу, на ушах – массивные серьги в виде крестов. Образ многодетная мать дополнила солнцезащитными очками.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.



