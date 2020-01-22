Популярна модель і актриса Емілі Ратаковськи опублікувала новий відвертий знімок у себе в Instagram

Зірка з'явилася в купальнику, ліфчик якого ледь приховав її пишні принади, пише Politeka.net.

Знаменитість позувала на пляжі в леопардовому бікіні. Ліфчик слегда зісковзнув з однієї груді моделі.

Ратаковськи піднесла до обличчя руку і подивилася в камеру. При цьому її волосся розвіяв вітер. Ніжна шкіра, ідеальний загар - все у цьому фото розкішно.

Завершили образ зірки великі сережки-кільця.

Видно, що артистка позує на підстилці, поряд стоять кросівки, а позаду видніються інші відпочиваючі.

"Сумую за літом", - підписала знімок Емілі.

За дві години пост моделі зібрав майже 500 тисяч лайків та багато коментарів.

Люди називали зірку ідеальною, зізнавалися в любові і говорили, як їй пасує цей купальник.

Зазначимо, у 2014 році Емілі Ратаковськи назвали "найбажанішою жінкою планети-2014". Зараз вона є власницею власного модельного бренду Inamorata, який створює спокусливий одяг для жінок.

Нагадаємо, нещодавно в Instagram Емілі Ратаковськи з'явилися загадкові знімки. Створюється таке враження, ніби модель позує абсолютно голою. Але насправді ми можемо лише здогадуватися про це, адже дівчина зробила портретні знімки, прикривши найпотаємніші місця за об'єктивом.

Її волосся розпущене, на обличчі мінімум макіяжу, а на вухах сережки власного бренду у формі жіночої фігури.

Раніше ми писали, що Емілі позувала з іншою моделлю в одній лише чорній мереживній білизні.

На знімку модель притулилася п'ятою точкою до іншої дівчини, підтягнувши трусики за мотузочки, а також розвернувшись на камеру. Ратаковськи продемонструвала свої груди майже в прозорій білизні, а також рельєфний просушений прес.

«Підтримуємо сексуальність – просто нагадування», – написано під фотографією.

Нагадаємо також, що Емілі сиділа в купальнику, який відмінно підкреслив тонку талію, сталевий прес і пишні груди Ратаковськи. Втім, на досконалому тілі зірки будь-який фасон виглядав би виграшно.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.