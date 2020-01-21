Супер-модель і колись янгол Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол показала все, чим її щедро нагородила природа

Зоряна манекенниця вразила стильним професійним кадром. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Так на нових опублікованих кадрах світова знаменитість постала перед шанувальниками у студійній напівтемряві - тіні так ефектно лягали на обличчя і тіло артитки, що шанувальники в лічені години після публікації буквально обсипали Кендіс тисячами схвальних коментарів.

Кендіс позувала в темному купальнику або варіації корсетної білизни, зірка дивилася прямо в об'єктив камери, при цьому частково засвітивши свої груди. Її волосся було зачесане назад, на обличчі був присутній вечірній макіяж.

Трохи раніше в рамках тієї й ж зйомки для всесвітньо відомого глянцю, вона показала й інший знімок, де сидячи на стільці в коротенькій сукні ефектно розставила ноги.

Раніше зоряні манекенниці Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус відпочили на знаменитій Ямайці.

Так на нових опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Засмаглі красуні своїм знімком порадували багатомільйонну армію своїх шанувальників, зокрема, підписники Кендіс під спільним фото топ-моделей написали, що над дамами не владний час і вони прекрасні, як і 10-15 років тому.

Раніше Кендіс Свейнпол показала спекотне фото з іншою зоряною подружкою – там дівчата «пустували» серйозніше – розставили ноги в коротеньких шортах.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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