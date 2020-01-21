Супер-модель и некогда ангел Victoria’s Secret Кендис Свейнпол показала все, чем ее щедро наградила природа

Звездная манекенщица поразила стильным профессиональным кадром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.

Так на новых опубликованных кадрах мировая знаменитость предстала перед поклонниками в студийной полутьме - тени так эффектно ложились на лицо и тело артитки, что поклонники в считанные часы после публикации буквально осыпали Кендис тысячами хвалебных комментариев.

Кендис позировала в темном купальнике или вариации корсетного белья, звезда смотрела прямо в объектив камеры, при этом частично засветив свою грудь. Ее волосы были уложены назад, на лице присутствовал вечерний макияж.

Чуть ранее в рамках то й же съемки для всемирно известного глянца, она показала и другой снимок, где сидя на стуле в коротеньком платье эффектно расставила ноги.

Ранее звездные манекенщицы Кендис Свейнпол и Даутцен Крус отдохнули на знаменитой Ямайке.

Так на новых опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Загорелые красавицы своим снимком порадовали многомиллионную армию своих поклонников, в частности, подписчики Кендис под совместным фото топ-моделей написали, что над дамами не властно время и они так же прекрасны, как и 10-15 лет тому назад.

Ранее Кендис Свейнпол показала знойное фото с другой звездной подружкой – там девчонки «шалили» куда более серьезнее – расставили ноги в коротеньких шортах.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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