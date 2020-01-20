Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардаш'ян, показала соковиті форми в наряді без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Читайте по губах, будь ласка», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах модель позує без білизни, лише у білій майці і облягаючих шортах. Доповнюють образ дівчини елегантні окуляри і кофта.
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«Я вже забула, що говорила взагалі», - підкреслюється в тексті повідомлення.
Уточнимо, що шанувальники Омович залишилися без можливостей відреагувати на ідеальне тіло кумира – знімками модель поділилася в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку знають в мережі як українську Кардаш'ян, похвалилася ідеальними формами.
Красуня поділилася в "сториз" в Instagram кадрами, де вона постала в стильному брючному костюмі чорного кольору, що складається з штанів з високою талією і короткого піджака. До речі, модель одягла останній на голе тіло, засвітивши на камеру пружних "двійнят". Гаряча брюнетка показала зі всіх ракурсів і свій розкішний наряд, і не менш розкішне тіло. Олена, як відомо, не соромиться відвертих зйомок, вона любить епатувати публіку пікантними деталями, іноді навіть показуючи зайве.
Тим не менш у дівчини понад мільйон фоловерів, восторгающихся красою її ідеального тіла, незважаючи на те, що вона не раз лягала під ніж.
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