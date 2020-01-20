Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала сочные формы в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Читайте по губам, пожалуйста», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах модель позирует без белья, лишь в белой майке и облегающих шортах. Дополняют образ девушки элегантные очки и кофта.

«Я уже забыла, что говорила вообще», - подчеркивается в тексте сообщения.

Уточним, что поклонники Омович остались без возможностей отреагировать на идеальнее тело кумира – снимками модель поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, одель и инстадива Алена Омович, которую знают в сети как украинскую Кардашьян, похвасталась идеальными формами.

Красотка поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами, где она предстала в стильном брючном костюме черного цвета, состоящем из брюк с высокой талией и короткого пиджака. К слову, модель надела последний на голое тело, засветив на камеру упругих "двойняшек". Горячая брюнетка показала со всех ракурсов и свой роскошный наряд, и не менее роскошное тело. Алена, как известно, не стесняется откровенных съемок, она любит эпатировать публику пикантными деталями, иногда даже показывая лишнее.

Тем не менее у девушки больше миллиона фолловеров, восторгающихся красотой ее идеального тела, несмотря на то, что она не раз ложилась под нож.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла штаны и выгнула спинку ради пикантных кадров