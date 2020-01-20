Силовики влаштували тотальний огляд автомобілів в Херсоні в рамках спецоперації з пошуку підозрюваних у вбивстві журналістки Каті Гандзюк

Як передає Politeka.net, інформація та кадри з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews. Озброєних людей помітили на Миколаївському шосе, на трасі біля селища Степанівка, біля Центрального ринку та інших місцях. Як пишуть місцеві жителі в соцмережах, силовики з бронетехнікою перевіряють автомобілі на виїздах з міста і в самому місті.

"В рамках відпрацювання зупиняють автомобілі і перевіряють їх на наявність зброї, наркотиків та інших заборонених предметів", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

Нагадаємо, в понеділок, 20 січня СБУ, прокуратура і поліція проводять масштабну спецоперацію з метою затримання злочинного угруповання, яка могла бути причетна до вбивства Гандзюк.

Раніше ми повідомляли з посиланням на Офіс генерального прокурора, керівником банди, учасники якої розправилися з Гандзюк, виявився колишній помічник нардепа попередніх скликань, причетний до приховування нападу на журналістку.

Обвинувальний акт відносно вказаної особи знаходиться на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його винності в заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк.

У повідомленні прокуратури йдеться, що члени злочинного угруповання також нападали на жителів регіону, застосовуючи насильство, з метою заволодіти їхнім майном, а також здійснили низку підпалів.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Небезпечна речовина пошкодила близько 40% поверхні шкіри. Катя перенесла кілька операцій, але, на жаль, організм здався, і вона померла 4 листопада того ж року.

У червні 2019 року координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбина засудили до шести з половиною років в'язниці, а безпосередньо напавшого на активістку Микиту Грабчука до 6 років.

Нагадаємо, вбивця Гандзюк зізнався у всьому.

Також Politeka повідомляла, що у справі Гандзюк несподіваний поворот.