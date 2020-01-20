Правоохранители в Херсоне с БТРами проводят спецоперацию по задержанию членов организованной преступной организации

Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Руководителем банды оказался бывший помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.

Отмечается, что преступная организация совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества.

Спецоперация проводится в Херсоне и других населенных пунктах области.

Как информирует прокуратура, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г. Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.

Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

Как сообщалось ранее, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

Ее отец Виктор Гандзюк и активисты продолжают искать справедливости.

В июне 2019 года координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к шести с половиной годам тюрьмы, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука к 6 годам.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Напомним, убийца Гандзюк сознался во всем.

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