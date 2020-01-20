Силовики устроили тотальный досмотр автомобилей в Херсоне в рамках спецоперации по поиску подозреваемых в убийстве журналистки Кати Гандзюк

Как передает Politeka.net, информация и кадры появились в Телеграм-канале PavlovskyNews. Вооруженных людей заметили на Николаевском шоссе, на трассе у поселка Степановка, у Центрального рынка и других местах. Как пишут местные жители в соцсетях, силовики с бронетехникой проверяют автомобили на выездах из города и в самом городе.

"В рамках отработки останавливают автомобили и проверяют их на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных предметов", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Напомним, в понедельник, 20 января СБУ, прокуратура и полиция проводят масштабную спецоперацию с целью задержания преступной группировки, которая могла быть причастна к убийству Гандзюк.

Ранее мы сообщали со ссылкой на Офис генерального прокурора, руководителем банды, участники которой расправились с Гандзюк, оказался бывший помощник нардепа предыдущих созывов, причастный к сокрытию нападения на журналистку.

Обвинительный акт в отношении указанного лица находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк.

В сообщении прокуратуры говорится, что члены преступной группировки также нападали на жителей региона, применяя насилие, с целью завладеть их имуществом, а также совершили ряд поджогов.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк обилили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Опасное вещество повредило около 40% поверхности кожи. Катя перенесла несколько операций, но, к сожалению, организм сдался, и она умерла 4 ноября того же года.

В июне 2019 года координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к шести с половиной годам тюрьмы, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука к 6 годам.

Напомним, убийца Гандзюк сознался во всем.

Также Politeka сообщала, что в деле Гандзюк неожиданный поворот.