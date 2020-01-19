Відома російська співачка Анна Семенович поділилася постільними кадрами, зробленими на відпочинку

Анна в цей раз позувала в ліжку без одягу. При цьому прикрила все необхідне ковдрою, тому крім обличчя і руки фанати нічого не змогли побачити. На кадрах Семенович розповіла, що вже зовсім почорніла від засмаги. Також поскаржилася, що разленилась на відпочинку, адже вона або спить в ліжку або лежить на лежаку на пляжі. Тому, коли приїде в Москву, потрібно буде набрати форму. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Співачка додала, що такі думки її не турбують, адже це буде потім. Тому вона всім сказала поки і відключила трансляцію в сторіс.

Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки публікації. Ця функція відключена в даному розділі Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що 39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила тисячі чоловічих сердець відвертими фото, якими вона ділиться, не соромлячись.

Апетитна красуня виклала у своїх "сториз" в Instagram свіжі кадри, на яких вона постала в трохи розпатлані вигляді, з вологим волоссям і в купальнику. На обличчі Ганни ні краплі косметики. Дівчина дивиться в об'єктив зухвало і звабно. На задньому фоні білий пісок, зелені зарості джунглів і безкрає синє небо, а також чути шум океану.

Повідомлялося, що Волога Семенович пограла "арбузиками" у воді.

На знімку Ганна позує у воді у чорному купальнику. Семенович підняла одну руку, а другу тримала келих з якимось напоєм. На тлі можна побачити пальму, імовірно, Ганна перебуває у відпустці.

Фанати не змогли залишити коментарі або лайки. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

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