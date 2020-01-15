39-летняя российская певица Анна Семенович откровенно высказалась, что думает о российских женщинах, продемонстрировав загорелые ноги в сети

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм.

На снимке Семенович разложилась на двух барных стульях за деревянным пляжным баром. Она похвасталась длинными загорелыми ножками, откинув длинную прозрачную тунику синего цвета. Свой образ она дополнила зеркальными очками. На фото она пьет пина-коладу с трубочки.

«Любимые, всё хотела поговорить с вами на очень щекотливую для меня тему! Объехав почти всю страну с концертами и общаясь с огромным количеством людей, я могу очень четко заявить - в России живут очень красивые женщины! Ни одна страна Мира не может похвастаться таким богатством, наши женщины обладают потрясающими формами, хоть они и не соответствуют стандартам глянцевых журналов! В нас есть не только душа , но и грация», – смело заявила Анна Семенович в сети.

Она также дополнила свой пост тем, что обратилась к мужчинам с волнующим многих вопросом: а нужно ли худеть до потери сознания, или им все-таки нравятся девушки в теле, как сама Семенович.

«Каждый раз уезжая в отпуск я пытаюсь себя ограничивать в еде и отказывать во всем вкусненьком, вот я и подумала , а зачем? Я так рада , что последние пару лет меняется мода и измученные голодом тростинки отходят из трендов на вторые места , а такие девушки с формами , как я 😂😜 лидируют 👌 У меня вопрос к мужчинам - скажите нам наши дорогие мужчины . Вам больше нравиться женщины с формами , где есть что пощупать 😜 или тростинки совсем без жирка?👇🏼 ......... Пока мужчины отвечают , я пойду выпью ещё один коктейль и будь, что будет», – заметила она на своей странице.

«Конечно формы, но в меру, как у тебя», «Налей бармен ещё бокальчик игристого вина», – начали шутить фолловеры Анны в сети.

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