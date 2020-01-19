Ратаковськи показала, що нічого не соромиться

Популярна модель Емілі Ратаковськи в черговий раз показала, що не соромиться демонструвати принади своєї фігури у всій красі

Як повідомляє Politeka.net Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Крім того, вона щаслива дружина і власниця власного модельного бренду Inamorata, який створює спокусливий одяг для жінок.

Її популярність зросла після того, як вона почала активно вести свій блог в Instagram, де красуня не соромлячись демонструє свою фігуру в пікантному одязі. Іноді навіть з'являються знімки на яких модель постає абсолютно голою.

Цього разу на її сторінці в блозі Instagram з'явилися загадкові знімки. Створюється таке враження, ніби модель позує абсолютно голою. Але насправді ми можемо лише здогадуватися про це, адже дівчина зробила портретні знімки, прикривши найпотаємніші місця за об'єктивом.

Її волосся розпущене, на обличчі мінімум макіяжу, а на вухах сережки власного бренду у формі жіночої фігури.

На жаль користувачі мережі не зможуть прокоментувати знімки спокусливою моделі Емілі Ратаковськи, адже їх вона показала у своєму Stories.

Також раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковски знялася в рекламі нижньої білизни. Артистка з'явилася на новому опублікованому знімку з іншою моделлю в одному лише чорному мереживній білизні.

На знімку модель притулилася п'ятою точкою до іншої дівчини, підтягнувши трусики за мотузочки, а також розвернувшись на камеру. Ратаковски продемонструвала свої груди майже в прозорій білизні, а також рельєфний просушений прес.

Макіяж Емілі зробили неяскравий, щоб не відволікав від рекламованої речі. На її губи завдали лише помаду карамельного кольору, майже в тон шкіри.

Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковськи з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.