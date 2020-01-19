Спокуслива блондинка полонила серця мільйонів шанувальників в усьому світі

Одна з найяскравіших учасниць всесвітньо відомого шоу Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол засвітила свої розкішні форми при мінімумі одягу

Зоряна манекенниця роздяглася на зйомках для відомого глянцю. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.

Так на нових опублікованих кадрах модель позує практично в невидимому темному купальнику або варіації білизни, яке більше схожа на тонкі чорні смужки на тілі артистки. У неоновому світлі досконала, на думку багатьох шанувальників зірки, фігура - виглядала просто приголомшливо, а янгольське личко з "вогником" в очах - взагалі поза всяких порівнянь.

Варто відзначити, що крім портретного знімка, артиска зігнулася на фото у весь зріст у вельми провокоючій позі - при цьому, засвітивши свої пружні сідниці, стегна і груди.

Волосся артистці уклали назад, образ завершили масивні прикраси і яскравий арт-макіяж.

Раніше зоряні манекенниці Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус відпочили на знаменитій Ямайці.

Так на нових опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Засмаглі красуні своїм знімком порадували багатомільйонну армію своїх шанувальників, зокрема, підписники Кендіс під спільним фото топ-моделей написали, що над дамами не владний час і вони прекрасні, як і 10-15 років тому.

Раніше Кендіс Свейнпол показала спекотне фото з іншою зоряною подружкою – там дівчата «пустували» серйозніше – розставили ноги в коротеньких шортах.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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