Соблазнительная блондинка пленила сердца миллионов поклонников по всему миру

Одна из самых ярких участниц всемирно известного шоу Victoria’s Secret Кендис Свейнпол засветила свои роскошные формы при минимуме одежды

Звездная манекенщица разделась на съемках для известного глянца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Кендис.

Так на новых опубликованных кадрах модель позирует практически в невидимом темном купальнике или вариации белья, которое больше походит на тонкие черные перемычки-полосочки на теле артистки. В неоновом свете совершенная, по мнению многих поклонников звезды, фигура - выглядела просто потрясающе, а ангельское личико с "огоньком" в глазах - вообще вне всяких сравнений.

Стоит отметить, что кроме портретного снимка, артиска изогнулась на фото во весь рост в весьма причудливой позе - при этом засветив свои упругие ягодицы, бедра и грудь.

Волосы артистке уложили назад, образ завершили массивные украшения и яркий арт-макияж.

Ранее звездные манекенщицы Кендис Свейнпол и Даутцен Крус отдохнули на знаменитой Ямайке.

Так на новых опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Загорелые красавицы своим снимком порадовали многомиллионную армию своих поклонников, в частности, подписчики Кендис под совместным фото топ-моделей написали, что над дамами не властно время и они так же прекрасны, как и 10-15 лет тому назад.

Ранее Кендис Свейнпол показала знойное фото с другой звездной подружкой – там девчонки «шалили» куда более серьезнее – расставили ноги в коротеньких шортах.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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