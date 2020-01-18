Королева Instagram Кім Кардашьян порадувала шанувальників стильним виглядом

На своїй сторінці світська левиця і дружина репера Каньє Уеста опублікувала фотографії, на яких позує в довгій атласній сукні на тонких бретелях з тигровим принтом. Причому морда тварини припадає як раз на груди красуні.

Кім позує, стоячи біля каменя, а також на шезлонгу. Її волосся зібране в косу, на вухах – масивні сережки у вигляді хрестів. Образ багатодітна мати доповнила сонцезахисними окулярами.

Сукня вигідно облягає фігуру Кім. Помітно, що вона обійшлася без бюстгальтера. Колір вбрання підкреслює смагляву і ідеально гладку шкіру красуні.

На знімках вона виглядає щасливою і розслабленою.

Фотографії зібрали без малого два мільйони лайків та понад дев'ять тисяч коментарів. Всього на сторінку місіс Уест підписані 157 мільйонів людей по всьому світу.

Раніше ми розповідали про те, що Кім опублікувала знімки в одному купальнику цегляного кольору. На фото Кім сидить на колінах на березі пляжу, недалеко від води. Навіть йдучи купатись, вона не забула про аксесуари: у неї у вухах масивні золоті кільця, а очі заховані за сонцезахисними окулярами.

Ми також писали, що красуня постала перед шанувальниками у чорному обтягуючому костюмі і з яскравим макіяжем. Вона доповнила свій образ стильним трикотажним чокером на шиї.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».