Королева Instagram Ким Кардашьян порадовала поклонников стильным видом

На своей странице светская львица и жена рэпера Канье Уэста опубликовала фотографии, на которых позирует в длинном атласном платье на тонких бретелях с тигровым принтом. Причем морда животного приходится как раз на грудь красотки.

Ким позирует, стоя у камня, а также на шезлонге. Ее волосы собраны в косу, на ушах – массивные серьги в виде крестов. Образ многодетная мать дополнила солнцезащитными очками.

Платье выгодно облегает фигуру Ким. Заметно, что она обошлась без бюстгальтера. Цвет наряда подчеркивает смуглую и идеально гладкую кожу красавицы.

На снимках она выглядит счастливой и расслабленной.

Фотографии собрали без малого два миллиона лайков и более девяти тысяч комментариев. Всего на страницу миссис Уэст подписаны 157 миллионов человек по всему миру.

Ранее мы рассказывали о том, что Ким опубликовала снимки в одном купальнике кирпичного цвета. На фото Ким сидит на коленях на берегу пляжа, недалеко от воды. Даже идя купаться, она не забыла об аксессуарах: у нее в ушах массивные золотые кольца, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Мы также писали, что красотка предстала перед поклонниками в обтягивающем черном костюме и с ярким макияжем. Она дополнила свой образ стильным трикотажным чокером на шее.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».