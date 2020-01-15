Американская светская львица Ким Кардашьян предстала в соблазнительном платье в своей гардеробной

39-летняя звезда реалити-шоу, которая любит эпатировать поклонников экстремальными нарядами или снимками в одном белье, ошеломила поклонников новым фото в длинном платье с широким декольте молочного цвета. Об этом сообщает Politeka.net.

Она стоит прямо посреди своей гардеробной комнаты внушительных размеров. На фоне множество полок с туфлями на каблуках и сумочками разных размеров и видов. На нижних полках стоят сапоги разной высоты с острыми носочками на шпильке. Отметим, что каждая полочка со своей белой подсветкой. Также звезда имеет отдельную комнату для одежды.

Сама Ким Кардашьян позирует в платье молочного цвета на бретелях. Декольте красиво облегает грудь звезды, подчеркивая идеальные формы. Руки Кардашьян расположила вдоль платья, а одну ногу выставила вперед, настолько позволяет узкое платье.

Для подчеркивания своих ножек, американская селебрити обула прозрачные босоножки.

В комментариях фолловеры Кардашьян отметили, что она просто блистательна в своем наряде. Ей оставили много комплиментов под фото.

«Одна из самых горячих женщин во всей Вселенной», «Ошеломляющая», «Красивая», «Господи, это же рай», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян удивила новым снимком в обтягивающем черном костюме. Наряд дополняет стильный трикотажный чокер на шее звезды. Но больше всего бросается в глаза яркий макияж. Ведь Кардашьян нанесла на губы нехарактерный для нее сливовый цвет. Она приоткрыла губы и закинула голову для снимка.

Волосы селебрити уложены ровными прядями и немного завиты на кончиках. В комментариях поклонники Кардашьян отметили, что ей несвойственно так одеваться и красится. Более того, такой стиль не для нее. Такие комментарии появились в сети под фото известной Кардашьян.

Также добавили, что она прелестна в любом образе, ведь она имеет идеальную фигуру и внешние данные.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.