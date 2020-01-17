Володимир Зеленський, всупереч численним закликам, вирішив не звільняти Олексія Гончарука
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром і обговорив ситуацію з кризою в Кабміні. Як стало зрозуміло за підсумками зустрічі, Зеленський вирішив дати Гончаруку шанс, і не звільняти його з посади прем'єра.
«Ви знаєте, яке у мене до вас особисте ставлення і особисте ставлення до вашому молодого уряду. Я подумав і мені здається, що буде правильним моє наступне рішення: я вирішив дати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите деякі дуже важливі речі, які дуже хвилюють наше суспільство», - заявив Зеленський.
У той же час він поставив перед главою Кабміну завдання виявити «слабкі ланки» в уряді і знайти їм заміну.
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«Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично», - заявив президент.
Президент також підкреслив необхідність вирішення питання з зарплатами топ-чиновників.
«Я вас дуже прошу, щоб ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств і відомств, заступників міністрів і будь-яких зарубіжних компаній, з розумінням, де ми живемо з вами», - заявив Зеленський.
У свою чергу, Гончарук пообіцяв вирішити проблеми, що виникли у Кабміні, і оптимізувати його роботу.
Нагадаємо, раніше Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України. Цю інформацію голова Кабміну підтвердив у своєму особистому Facebook.
За його словами, він вирішив написати заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".
"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Олексій Гончарук у своєму Facebook.
До цього в соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.
Більш того, голова Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".
Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.
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