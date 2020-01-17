"Сейчас не время расшатывать государство"

Владимир Зеленский, вопреки многочисленным призывам, решил не увольнять Алексея Гончарука

Президент Украины встретился с премьер-министром и обсудил ситуацию с кризисом в Кабмине. Как стало понятно по итогам встречи, Зеленский решил дать Гончаруку шанс, и не увольнять его с должности премьера.

«Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал и мне кажется, что будет правильным мое следующее решение: я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые очень важные вещи, которые очень волнуют наше общество», - заявил Зеленский.

В то же время он поставил перед главой Кабмина задачу выявить «слабые звенья» в правительстве и найти им замену.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», - заявил президент.

Президент также подчеркнул необходимость решения вопроса с зарплатами топ-чиновникам.

«Я вас очень прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств и ведомств, замминистров и любых зарубежных компаний, с пониманием, где мы живем с вами», - потребовал Зеленский.

В свою очередь, Гончарук пообещал решить проблемы, возникшие в Кабмине, и оптимизировать его работу.

Напомним, ранее Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины. Эту информацию глава Кабмина подтвердил в своем личном Facebook.

По его словам, он решил написать заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Алексей Гончарук в своем Facebook.

До этого в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом. «Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – наголосив Президент під час розмови. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 17. Januar 2020

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.