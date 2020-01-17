Владимир Зеленский, вопреки многочисленным призывам, решил не увольнять Алексея Гончарука
Президент Украины встретился с премьер-министром и обсудил ситуацию с кризисом в Кабмине. Как стало понятно по итогам встречи, Зеленский решил дать Гончаруку шанс, и не увольнять его с должности премьера.
«Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал и мне кажется, что будет правильным мое следующее решение: я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые очень важные вещи, которые очень волнуют наше общество», - заявил Зеленский.
В то же время он поставил перед главой Кабмина задачу выявить «слабые звенья» в правительстве и найти им замену.
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«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», - заявил президент.
Президент также подчеркнул необходимость решения вопроса с зарплатами топ-чиновникам.
«Я вас очень прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств и ведомств, замминистров и любых зарубежных компаний, с пониманием, где мы живем с вами», - потребовал Зеленский.
В свою очередь, Гончарук пообещал решить проблемы, возникшие в Кабмине, и оптимизировать его работу.
Напомним, ранее Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины. Эту информацию глава Кабмина подтвердил в своем личном Facebook.
По его словам, он решил написать заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".
"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Алексей Гончарук в своем Facebook.
До этого в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.
Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".
Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.
Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.