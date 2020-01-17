Глава Кабинета министров Алексей Гончарук прокомментировал свое заявление об отставке

Об этом премьер-министр заявил, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Politeka.net.

По его словам, он написал заявление об отставке по всем нормам украинского законодательства.

"Передал ему (Владимиру Зеленскому) свое заявление об отставке. Оно оформлено согласно Конституции Украины, написано на имя председателя Верховной Рады и у президента есть право внести его в парламент в любой момент", - подчеркнул Алексей Гончарук.

Глава правительства также заявил, что решил уйти в отставку из-за того, что якобы против Кабмина "идет большое количество информационных атак и манипуляций, цель которых - создать ложное впечатление, что правительство не уважает президента Украины Владимира Зеленского".

На скандал отреагировал и глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В кулуарах Рады нардеп заявил, что их сила единогласно проголосует за отставку Алексея Гончарука при условии, если президент поддержит заявление премьер-министра.

"На мой взгляд, нет реальных причин, чтобы Гончарук ушёл в отставку. При этом, как говорят, коней на переправе не меняют. То есть, есть Кабмин, он сформирован. Он работает. Принята Программа деятельности правительства, под неё принят бюджет. Поэтому я считаю, что это больно для государства... Но если президент поддержит это заявление, то мы проголосуем единогласн", - подчеркнул Арахамия и призвал СБУ провести расследование по факту прослушки в кабинете премьер-министра Украины.

Несмотря на такой быстрый сценарий развития событий, ни журналисты, ни простые украинцы не верят в то, что премьер-министр Алексей Гончарук уйдет в отставку на фоне скандала с прослушкой.

В социальных сетях все больше появляется негативных комментариев о том, что "записи Гончарука" - обыкновенная фикция и попытка сыграть на публику для достижения собственных целей отдельными политиками, в том числе и самим премьер-министром.

Ранее мы сообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

Через время Алексей Гончарук записал видеообращение, в котором начал оправдываться за "слитую" в сеть прослушку. Он заявил, что против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".

17 января Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

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