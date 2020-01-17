Глава Кабінету міністрів Олексій Гончарук прокоментував свою заяву про відставку

Про це прем'єр-міністр заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає Politeka.net.

За його словами, він написав заяву про відставку по всім нормам українського законодавства.

"Передав йому (Володимиру Зеленському) свою заяву про відставку. Вона оформлена згідно Конституції України, написана на ім'я голови Верховної Ради і у президента є право внести його до парламенту в будь-який момент", - підкреслив Олексій Гончарук.

Глава уряду також заявив, що вирішив піти у відставку через те, що нібито проти Кабміну "йде велика кількість інформаційних атак і маніпуляцій, мета яких - створити помилкове враження, що уряд не поважає президента України Володимира Зеленського".

На скандал відреагував і голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

В кулуарах Ради нардеп заявив, що їхня сила одноголосно проголосує за відставку Олексія Гончарука за умови, якщо президент підтримає заяву прем'єр-міністра.

"На мій погляд, немає реальних причин, щоб Гончарук пішов у відставку. При цьому, як кажуть, коней на переправі не міняють. Тобто, є Кабмін, він сформований. Він працює. Прийнята Програма діяльності уряду, під неї прийнятий бюджет. Тому я вважаю, що це боляче для держави... Але якщо президент підтримає цю заяву, то ми проголосуємо одноголосно", - підкреслив Арахамія і закликав СБУ провести розслідування за фактом прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра України.

Незважаючи на такий швидкий сценарій розвитку подій, ні журналісти, ні прості українці не вірять у те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук піде у відставку на тлі скандалу з прослуховуванням.

У соціальних мережах все більше з'являється негативних коментарів про те, що "записи Гончарука" - звичайна фікція і спроба зіграти на публіку для досягнення власних цілей окремими політиками.

Раніше ми повідомляли, що у соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Через деякий час Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому почав виправдовуватися за "злиту" в мережу прослуховування. Він заявив, що проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".

17 січня Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку. За його словами, він пішов на такий крок, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

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