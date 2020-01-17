Скандал навколо записів розмов з кабінету прем'єр-міністра Олексія Гончарука отримав несподіване продовження

Зокрема, Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України.

Цю інформацію голова Кабміну підтвердив у своєму особистому Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, він вирішив написати заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".

"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Олексій Гончарук у своєму Facebook.

Крім цього, прем'єр-міністр відзвітував перед українцям про "досягнення" на своїй посаді.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили, що отримали від Олексія Гончарука заяву про відставку.

"Президент України отримав подав прем'єр-міністр Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Після публікації перших частин розмови Олексій Гончарук не з'явився на засідання фракції "Слуги народу", а через час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито прем'єр вже написав заяву на звільнення.

Перші дві частини розмов з кабінету були опубліковані ввечері, 15 січня. Третя частина, на якій можна почути, як Гончарук збирався "пояснити" Зеленському про кризу в Україні, була оприлюднена вчора вранці, 16 січня.

Через деякий час Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому почав виправдовуватися за "злите" в мережу прослуховування. Він заявив, що проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

Також Politeka писала про чорний день для Гончарука, премії вилізуть боком: що задумали «Слуги народу».