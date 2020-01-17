Скандал вокруг записей разговоров из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука получил неожиданное продолжение

В частности, Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины.

Эту информацию глава Кабмина подтвердил в своем личном Facebook, передает Politeka.net.

По его словам, он решил написать заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Алексей Гончарук в своем Facebook.

Помимо этого, премьер-министр отчитался перед украинцам о "достижениях" на своей должности.

В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что получили от Алексея Гончарука заявление об уходе в отставку.

"Президент Украины получил подал премьер-министр Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Ранее мы соообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

После публикации первых частей разговора Алексей Гончарук не явился на заседание фракции "Слуги народа", а через время в СМИ появилась информация о том, что якобы премьер уже написал заявление на увольнение.

Первые две части разговоров из кабинета были опубликованы вечером, 15 января. Третья часть, на которой можно услышать, как Гончарук собирался "пояснить" Зеленскому о кризисе в Украине, была обнародована вчера утром, 16 января.

Через время Алексей Гончарук записал видеообращение, в котором начал оправдываться за "слитую" в сеть прослушку. Он заявил, что против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».