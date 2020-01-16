Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала все, чим її щедро нагородила природа
Артистка позувала у простого крою чорній білизні і сонцезахисних окулярах. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.
Так на новому опублікованому фото зірка красується в білизні - не посміхаючись дивиться в камеру, перебуваючи в якомусь темному приміщенні. Фото походить на популярні зараз кадри "а-ля 90-ті" - не дуже якісні, але дуже "загадкові", місцями, навіть атмосферні.
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Мережа скипіла масою коментарів на адресу Molly:
"Гаряче"
"Ну красуня"
«Ух, кішечка»
"просто вау, фігурка"
"Вогонь"
Раніше, зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.
Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.
Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.