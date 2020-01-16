Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина показала все, чем ее щедро наградила природа
Артистка позировала в простого кроя черном белье и солнцезащитных очках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.
Так на новом опубликованном фото звезда красуется в белье - не улыбаясь смотрит в камеру, находясь в каком-то темном помещении. Фото походит на популярные сейчас кадры "а-ля 90-е" - не очень качественные, но очень "загадочные", местами, даже атмосферные.
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"Горячо"
"Ну красотка"
«Ух, кошечка»
"просто вау, фигурка"
"Огонь"
Ранее, звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.
Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.