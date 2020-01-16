«Гаряча» красуня, ймовірно, нікого не залишає байдужим після зустрічі з собою

Колишній коханий топ-моделі Ірини Шейк засвітився з висхідною зіркою кіно

Про це йдеться в матеріалі The Daily Mail.

Як відомо, раніше Куперу і Леді Газі приписували роман і, навіть, нібито, саме їх зв'язок поза знімальним майданчиком «Зірка народилася» стала причиною розриву Шейк і актора. Але, сама Гага нещодавно зізналася, що їх з Бредлі пов'язують тільки професійні стосунки, а актора підловили за сніданком з новою «дівчиною Бонда».

Актриса Ана де Армас родом з Куби, їй 31 рік, і не так давно вона знялася в черговій частині легендарної «Бондіади».

Варто відзначити, що актриса дуже приваблива особа – деякі її прихильників в мережі відзначають зовнішню схожість де Армас з відомою голлівудською актрисою Мілою Куніс, а також пишуть, що Ана за красою не поступається багатьом топ-моделям світу.

Так Купера і де Армас помітили на урочистому сніданку Американського інституту кіномистецтва в Лос-Анджелесі. Близькі до знаменитостей джерела запевнили журналістів, що актори фліртували одне з одним і багато спілкувалися:

«Вони довго розмовляли у вестибюлі готелю. Бредлі був дуже захоплений Аной, а вона багато сміялася. Вони нікуди не поспішали і очевидно, що між ними є хімія», – сказала виданню джерело.

Тим часом Ірина Шейк, у якої з Бредлі є дитина, живе розкошуючи. Відома модель показалася роздягненою на тлі справжнього дива природи.

Так на новому опублікованому фото артистка красується в яскравому роздільному купальнику на тлі знаменитого водоспаду в Коста-Ріці.

Про красу, що місця "зйомок", що самої моделі - говорити не доводиться. Шанувальники просто зачаровані видами і витонченоюШейк, пишуть, що та втерла носа своєму екс-коханому актору Бредлі Куперу і що про таку красуню мріє кожен чоловік.

Крім того, шанувальників манекенниці в мережі дуже порадував той факт, що Ірина продовжує радіти життю навіть після важкого розриву, ну а більшість - просто "збожеволіли", в хорошому сенсі цього слова, від напівголої Шейк в центрі фото-композиції.

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