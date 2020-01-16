Бывший возлюбленный топ-модели Ирины Шейк засветился с восходящей звездой кино
Об этом идет речь в материале The
Как известно, ранее Куперу и Леди Гаге приписывали роман и, даже якобы, именно их связь вне съемочной площадки «Звезда родилась» стала причиной разрыва Шейк и актера. Но, сама Гага недавно призналась, что их с Брэдли связывают только профессиональные отношения, а актера подловили за завтраком с новой «девушкой Бонда».
Актриса Ана де Армас родом из Кубы, ей 31 год, и не так давно она снялась в очередной части легендарной «Бондиады».
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Стоит отметить, что актриса очень привлекательная девушка – некоторые их ее поклонников в сети отмечают внешнее сходство де Армас с известной голливудской актрисой Милой Кунис, а также пишут, что Ана по красоте не уступает многим топ-моделям мира.
Так Купера и де Армас заметили на торжественном завтраке Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе. Близкие к знаменитостям источники заверили журналистов, что актеры флиртовали друг с другом и много общались:
«Они долго разговаривали в вестибюле гостиницы. Брэдли был очень увлечен Аной, а она много смеялась. Они никуда не спешили и очевидно, что между ними есть химия», – сказала источник изданию.
Тем временем Ирина Шейк, у которой с Брэдли есть ребенок, живет припеваючи. Известнейшая модель показалась раздетой на фоне настоящего чуда природы.
Так на новом опубликованном фото артистка красуется в ярком раздельном купальнике на фоне знаменитого водопада в Коста-Рике.
О красоте, что места "съемок", что самой модели - говорить не приходится. Поклонники просто очарованы видами и изящной Шейк, пишут, что та утерла нос своему экс-возлюбленному актеру Брэдли Куперу и что о такой красавице мечтает каждый мужчина.
Кроме того, поклонников манекенщицы в сети очень порадовал тот, факт, что Ирина продолжает радоваться жизни даже после тяжелого разрыва, ну а большинство - просто "обезумели", в хорошем смысле этого слова, от полуголой Шейк в центре фото-композиции.
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