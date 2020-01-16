Бразильська красуня Сьюзі Кортес похвалилася плоским животиком і підкачаним ногами у відвертому вбранні

29-річна фігуриста красуня Сьюзі Кортес – бразильська фотомодель, дворазова володарка титулу «Міс Бум Бум», показала рельєфну фігуру в мокрому топі і коротких шортах, передає Politeka.net.

Знаменитість поділилася у своєму мікроблозі свіжим фото, на якому вона позує, напівлежачи практично в голому вигляді, адже вона намочила коротку білу футболку, а білизну під неї не наділа. Так, її образ доповнюють і білі міні-шорти, а також безліч браслетів на руці і довгі сережки на вухах.

По всій видимості, модель каталася на роликах, після чого вирішила прилягти біля басейну і відпочити. Волосся Кортес розтріпала ззаду по спині і лицю.

В коментарях власниці найкрасивіших сідниць у світі «відвісили» багато компліментів.

«Мила красуня», «Боже мій, ти прекрасна Сьюзі Кортес, ти така гаряча 💖💖💖💖💖», «Ммм, моя любов, як гарно ти виглядаєш», «Мила і красива», «Дуже красива дама і чудове тіло і статура!! 😍😘❤️🌹🌹🔥🔥», «В цій позі ти виглядаєш дуже гарно», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Сьюзі Кортес показала відео, де вона постала в мереживній білій білизні, а також у мокрій білій футболці-топі і стрінгах. На кадрах видно знаменита "п'ята точка", об'ємні груди і сталевий прес моделі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес перемогла в минулому році в конкурсі Міс Бум-Бум в Мексиці. Це незвичайний конкурс краси - тут вибирають переможницю не по її вмінню себе подати або за рисами обличчя, а по сідницях. Згідно з правилами, учасницям заборонено робити будь-які хірургічні втручання. Цього разу зробив її дворазовою чемпіонкою конкурсу, адже вона вже отримував цей титул у 2015 році.

Окрім захоплення тисяч фанатів конкурсу, Сьюзі отримала 50 тисяч бразильських реалів.

Нагадаємо, володарку найкрасивіших сідниць застукали з Мессі: пікантні фото підірвали мережа

Як повідомляла Politeka, володарка найкрасивіших сідниць показала свою гордість в одних мереживах

Також Politeka писала, що фігура мурашки: зірки, яких легко впізнати завдяки п'ятій точці