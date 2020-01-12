Звезда сети Деми Роуз, которую называют новой Ким Кардашьян, показала как релаксирует

Фигуристая британка насколько "приучила" публику к откровенным публикациям и частым, что поклонники буквально дежурят на ее странице в соцсети и пишут ей "когда же будет новая порция?". Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram фотомодели.

Так на новых опубликованных фото обычно раздетая Роуз предстала в еле видимом светлом купальнике. Деми эффектно распласталась на широком лежаке, пишет, что она "в джунглях и релаксирует по полной".

Звезда сети так изогнулась в провоцирующей позе, что многие из представителей противоположного ей пола буквально присвистывали в комментариях от восторга. "Женщинам на зависть, мужчинам в удовольствие" - именно так выразился один из фанов знаменитости в сети.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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