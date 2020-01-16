"У цьому вся проблема. І насправді навіть головна проблема"

Нову частину прослушки наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо курсу гривні опублікували в мережі

Ролик розміщений на YouTube-каналі "Як обдурити президента". (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

На нараді крім прем'єра присутні міністр фінансів Оксана Маркарова, глава Нацбанку Яків Смолій, його перший заступник Катерина Рожкова і заступник Дмитро Сологуб, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, Дмитро Сологуб і міністр економіки Тимофій Милованов.

У першій частині аудіозаписи прем'єр каже, що не знає як пояснити Зеленському причини зміцнення гривні. При цьому він зазначає, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів, в "голові є туман" з низки питань. Також прем'єр в ході розмови зазначає, що він "повний профан в економіці".

На другій частині відео Гончарук пояснює, що зібрав всіх присутніх, щоб подумати, як "ми це срежиссируем". Він говорить, що потрібно відповісти на питання, як впоратися зі зміцненням курсу гривні, але зазначає, що відповіді наразі немає.

"В цьому вся проблема. І насправді навіть головна проблема", - говорить прем'єр.

Керівник Кабміну говорив, що в останньому кварталі очікується спад зростання економіки до 2% і на цьому тлі у Верховній Раді поширюється думка, що "реформатори, так сказати соросята ухандохали економіку".

"Ухандохали економіку. При хозяйственниках було 4,6. І нічого нікому не доведеш. І ось це все створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, ми не розуміємо, у нас немає планів. А у нас реально немає планів", - заявив він.

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